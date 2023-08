Rol de Nick Khan en la vuelta de Cody Rhodes a WWE

Seis años después de haberse ido por la puerta de atrás, sin haber alcanzado a ser una verdadera gran estrella, con la gran incógnita sobre su espalda de qué iba a ser de él fuera de la compañía donde había nacido como luchador, pero también tras haber hecho lo que nunca nadie hubiera esperado de él, convertido en uno de los nombres más populares del mundo, habiendo construido AEW, conquistado ROH, IMPACT y NJPW, Cody Rhodes volvió a WWE. Más grande, mejor y listo para sentarse en el trono.

► Nick Khan facilitó el retorno de Cody Rhodes

En estos momentos se encuentra en camino de ello, Roman Reigns se lo negó una vez y The American Nightmare está buscando una segunda oportunidad. Mientras, agradece a Nick Khan por haber facilitado su retorno. Durante su reciente aparición en After the Bell with Corey Graves, Cody explica la importancia del CEO de la compañía en que él volviera a ser una Superstar. No fue el único factor, Rhodes busca cumplir su sueño, son muchos elementos, en realidad, pero él es uno de ellos.

«Siento que en WWE están Vince y Hunter, hay varios altos ejecutivos. Pero te diré un tipo que siento que me entregó las llaves del reino. Fue Nick Khan. Creo que Nick Khan realmente me entregó las llaves del reino cuando firmé y desde entonces, en cada departamento, con cada persona, tengo un gran aprecio por eso. No son trabajadores de 9 a 5. Viven y respiran esto».

«Para ser sincero, cuando estuve aquí la primera vez, pasaron dos años antes de que me presentara a Marty, el camarógrafo. Dos años antes de que conociera a Stu en el piso, su nombre. Simplemente era inmaduro y volaba a un millón de millas por hora, sin saber quién es quién y cuán importante es cada persona«.