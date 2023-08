La empresa, Demand Lucha, presento su evento House of Glory vs. Demand Lucha, el cual tuvo lugar el 24 de agosto desde Parkdale Hall en Toronto, Ontario, Canada. El evento fue transmitido en vivo por IWTV.

Demand Lucha presento su evento House of Glory vs. Demand Lucha en el cual vimos el enfrentamiento entre Sam Adonis vs. Black Taurus vs. Charles Mason, entre otros combates interesantes.

► Resultados Demand Lucha

HOG Cruiserweight Championship Match: Nolo Kitano retuvo ante FredDie, Evan Greenaway, Tyler Aero, Vaughn Vertigo, & Francesco Akira Microman & Space Monkey vencieron a Doc Zoknov & Nurse Nova Kane Demand Lucha Openweight Championship Match: Joey Threat retuvo ante Ultra Violette Alex Shelley def Aramis HOG Tag Team Championship Match: The Mane Event (Midas Black & Jay Lyon) retuvieron ante Los Medicos (Medico I & Medico II) Main Event – Triple Threat Match: Sam Adonis venció a Black Taurus & Charles Mason