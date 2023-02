Rodríguez revela que le dijo a Emmett tras victoria

Yair Rodríguez tuvo unas lindas palabras de aliento para Josh Emmett inmediatamente después de someterlo en UFC 284.

Rodríguez (15-3 MMA, 10-2 UFC) capturó el título interino de peso pluma en el co-estelar del sábado pasado en RAC Arena cuando hizo que Emmett se rindiera con un estrangulamiento triangular en el round 2. Tanto Emmett (18-3 MMA, 9 -3 UFC) y Rodríguez fueron muy respetuosos el uno con el otro en el período previo a su pelea, y mostraron la misma energía después cuando se vio a Rodríguez consolando a Emmett cuando terminó la pelea.

“Este es un momento realmente importante para nosotros, y cuando terminé el triángulo, pude ver en su expresión la desesperación de, ‘F*ck, perdí’. Es como si viera desaparecer su oportunidad, pero solo quería decirle que no.

“Le dije, ‘No, no. Hola, no. Deja de pensar que tienes ahora mismo. Eres un guerrero. Superarás esto. Lo tienes.’ Así que lo único que pude decirle fue: ‘Eres un guerrero, hermano. Encontramos una forma de ponernos de pie cada vez que caemos al suelo, y estoy seguro de que él lo hará. Así que mantente fuerte, y estoy seguro de que nos veremos en el futuro. Así que sigue siendo más fuerte, hermano’”.

Después de haber sido cortado brevemente de UFC, además de experimentar un par de reveses que detuvieron momentáneamente sus aspiraciones al título, Rodríguez se basa en su experiencia personal cuando ofrece consejos a Emmett.

“Esos son como los demonios con los que tienes que luchar todos los días de tu vida, los qué pasaría si. ¿Qué pasa si no puedo, qué pasa si no lo hago o qué pasa si esto sucede? Algunas de esas cosas nunca se hicieron realidad, así que lo único que puedes hacer es vivir tu vida de la mejor manera posible, evitando la mayor cantidad de errores que puedas, y hacerlo lo mejor que puedas, y dejar de pensar en eso. Dicho esto, he estado aprendiendo a luchar contra mis demonios todos los días y ganarme cada vez que pienso en situaciones como esa”.