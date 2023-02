Raw: Bobby Lashley destroza a Brock Lesnar

En la más reciente edición de Raw, se realizó el esperado segmento en donde Brock Lesnar y Bobby Lashley firmaron su contrato para hacer oficial su lucha en el evento premium Elimination Chamber 2023. Como es costumbre en WWE, todo terminó en caos.

Lesnar amenazó a Lashley con acabarlo. Luego, enloqueció y se fue a golpearlo a la rampa de entrada al ring, e incluso tuvo que pasar por encima de varios miembros del equipo de seguridad de WWE. Lashley resistió el ataque y con una spear dejó tendido a Lesnar.

. @BrockLesnar is feeling the energy tonight at @barclayscenter ! #WWERaw #WWEChamber pic.twitter.com/ffTmOqJuW8

Lashley firmó el contrato y lo puso sobre el cuerpo de un Lesnar quejándose de dolor.

The All Mighty @fightbobby just took down @BrockLesnar ahead of #WWEChamber this Saturday!#WWERaw pic.twitter.com/n6W7TBr1bS

— WWE (@WWE) February 14, 2023