Rodrigues no está interesado en pelear con Tavares

Gregory Rodrigues espera dar un gran paso adelante si todo sale bien el sábado por la noche. El peso mediano de UFC se enfrenta a Brunno Ferreira en UFC 283 en Río de Janeiro, Brasil.

Este es un oponente de corto plazo, ya que Rodrigues (13-4 MMA, 4-1 UFC) estaba originalmente programado para pelear contra el veterano Brad Tavares, quien se retiró del enfrentamiento por razones no reveladas.

Aunque Tavares es un nombre reconocido, Rodrigues no busca volver a visitar el enfrentamiento, ya que cree que una victoria sobre Ferreira (9-0 MMA, 0-0 UFC) garantiza algo más grande.

“Creo que UFC y yo estamos en la misma página. Creo que después de esta pelea, no creo que Brad Tavares sea el siguiente. Estoy mirando hacia la cima. Mi meta es el top 15 primero y quien me va a poner. Creo que me van a ofrecer algo especial”.

En cuanto a la estrategia y el enfoque de la pelea, Rodrigues dijo que todo sigue relativamente igual, por lo que el cambio de último minuto no fue gran cosa.

“No ha cambiado. Para mí, es un tipo bajito, fuerte, pero no cambié mi plan. Siempre pienso en los 15 minutos como cinco minutos en cada round. Sucedió antes y fue una ventaja, así que sí, estoy listo para pelear. Estoy listo para hacer todo: de pie, en tierra, donde sea que vaya la pelea, estoy listo para ello”.