Rockhold explica decisión de poner fin al retiro

El retiro de Luke Rockhold no duró mucho. El ex campeón de peso mediano de UFC se retiró y luego reservó una pelea un poco más de medio año después.

Rockhold está programado para debutar en el boxeo a puño limpio bajo el estandarte de BKFC el 29 de abril. Se enfrenta al ex peleador de UFC Mike Perry en el evento principal de BKFC 41 en Broomfield, Colorado, en las afueras de Denver.

Rockhold dice que regresará a los deportes de combate para la competencia, algo que extrañaba mucho en su breve retiro.

“Pelear te hace sentir vivo, cuando te pones a ti mismo y estás arriesgando algo, y es real, y hace que tu corazón lata. Hace que tu sangre palpite. Hace que cada parte de ti se concentre en ese momento, y tienes que estar tan presente como puedas”.

Pero no es sólo el amor por la competencia. Rockhold también cree que le queda mucha lucha, que es un componente principal en su regreso.

“Es una jodida pelea, y me encanta, y lo haré, siempre que mi cabeza esté despejada, mis ojos estén bien, sea lo más agudo posible. No he perdido nada de mí mismo en este juego. Me siento jodidamente saludable arriba y abajo y me siento listo para empezar. Me encanta.”

En cuanto a cómo será el resto de su carrera, Rockhold no está seguro de lo que vendrá después de su pelea contra Perry. Lo cierto es que seguirá luchando independientemente del resultado del 29 de abril.

“Ya veremos, uno a la vez. Soy mi propia promoción ahora, y estoy haciendo una pelea a la vez y disfruto pelear. No planeo parar. Planeo pasar por este chico, y luego veremos qué sigue”.