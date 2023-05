Robert Whittaker feliz de pelear con Du Plessis

Robert Whittaker se enfrentará a Dricus Du Plessis, y el ganador recibirá la próxima oportunidad de pelear contra Israel Adesanya por el título de peso medio de UFC.

Whittaker, quien ha campeón de peso medio en el pasado, está buscando una oportunidad para recuperar su título y demostrar que sigue siendo uno de los mejores luchadores de la división. Por otro lado, Du Plessis es un luchador relativamente nuevo en UFC, pero ha demostrado ser un oponente formidable con un récord impresionante.

La pelea entre Whittaker y Du Plessis será una oportunidad para ambos luchadores de demostrar su valía y ganar una oportunidad por el título. El ganador de esta pelea tendrá la oportunidad de enfrentarse a Adesanya, quien actualmente es el campeón de peso medio de UFC y uno de los mejores luchadores de la organización.

“Creo que leí en alguna parte que en realidad comentó sobre eso y dijo, no estoy aquí para hacer algo inteligente, estoy aquí para pelear. Por eso estoy tan feliz con esta pelea. Porque respetaré eso y les daré una pelea con todo lo que tengo. Ese es el juego para mí. Ese es el oficio, que me llena en mi espíritu guerrero”.

Parte de la razón por la que Robert Whittaker está entusiasmado con el enfrentamiento y sabe que Dricus Du Plessis está hecho trizas y hace que las peleas sean entretenidas. Con Du Plessis siempre queriendo pelear y siendo un guerrero, Whittaker dice que eso lo emociona y lo motiva a entrenar aún más duro.

“Por todo lo que he visto con Dricus, parece un tipo serio. Parece un guerrero. Es como un buen guerrero y un espíritu honorable. Eso realmente me emociona. Me emociona tener un oponente así. Un oponente que ve la nave por lo que es, ve en lo que nos estamos metiendo, mirando juntos a través del octágono en el espacio del piso de la arena. Saber que él es así me dio escalofríos eléctricos. Me encanta.”