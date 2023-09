Robert Whittaker dice que Sean Strickland es la razón por la que Israel Adesanya parecía apagado en UFC 293.

Strickland (28-5 MMA, 15-5 UFC) se anotó una gran victoria al destronar al campeón de peso medio Adesanya (24-3 MMA, 13-3 UFC) por decisión unánime el pasado sábado en el Qudos Bank Arena de Sydney.

Whittaker nunca esperó que Adesanya arrollara a Strickland como sugerían los pronósticos y quedó impresionado por la capacidad del aspirante para anular el juego de Adesanya.

«Strickland tenía una respuesta para cada una de las técnicas de Izzy», dijo Whittaker en su Podcast de MMArcade. «Para cada uno de los puntos fuertes de Izzy, Strickland tenía una respuesta. Cortaba la jaula a la perfección, estaba en ese espacio de amenaza donde las patadas a la pierna de Izzy se despreocupaban. Strickland, su juego defensivo estaba en su punto.

«Con Izzy lanzando esos tiros en bucle como él tipo de cuerda a dopes en la valla allí, Strickland fue paciente, sólo siempre mantener Izzy en el pie trasero, que estaba tomando fuera de su gas. Y, amigo, lo mantuvo consistente desde el primer segundo de la pelea hasta el 25. Sinceramente, fue una gran actuación de Strickland«.

► Robert Whitakker no concuerda con Dana White

El presidente de la UFC, Dana White, cree que Adesanya debería tener una revancha inmediata contra Strickland, alegando que «The Last Stylebender» parecía lento. Pero Whittaker dijo que eso tiene todo que ver con el efectivo plan de juego de Strickland, no con que Adesanya haya tenido una mala noche.

«Veo un montón de cosas apareciendo diciendo que Izzy se veía apagado», continuó Whittaker. «No creo que haya tenido una mala noche. No creo que haya tenido una mala noche. Izzy no tuvo espacio en el campo abierto para hacer ninguno de sus tiros difíciles. No se le dio ningún espacio para trabajar cualquiera de sus juegos de flinch con sus golpes. No se le dio la oportunidad. Sean le plantó cara desde el primer toque de campana».