Rob Van Dam responde a críticas por su rendimiento en el ring

«Hangman» Adam Page seleccionó a Rob Van Dam como su rival sorpresa para enfrentarse a Swerve Strickland en la pasada edición de SmackDown. Sin duda alguna, ambos nos dieron un gran duelo en donde estuvo en mente el pasado contra el futuro.

En el combate, Strickland se vio sorprendido por las habilidades y todo lo demás relacionado a RVD, quien pudo hacer sus impactantes movidas aéreas. Lo cual causó sorpresa, y en redes sociales, muchos fans escribieron mensajes acerca de cómo les sorprendía que RVD tuviera dicho gran talento pese a su edad, pues en diciembre cumplió 53 años.

Lo cierto es que parece ser que al Miembro dl Salón de la Fama WWE, no le gustó mucho que los fans estuvieran diciendo estos comentarios de cuán buen luchador seguía siendo pese a su edad. Y envió el siguiente mensaje a través de su cuenta de X, antes Twitter:

Psssh. Some of ya’ll act like I didn’t tell you I can still go!Thank you @AEW @TonyKhan and Van Dam Fam🤘

— Rob Van Dam (@TherealRVD) February 1, 2024