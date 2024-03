Rob Van Dam: «Quiero una lucha de ensueño ante Will Ospreay»

En la más reciente edición de su podcast 1 Of A Kind With RVD, el recordado Rob Van Dam, quien recientemente declaró que en este 2024 hará algunas apariciones televisivas para WWE, sin dar más detalles, reveló que le encantaría luchar ante Will Ospreay en una lucha de ensueño.

Esto, como respuesta a una gran cantidad de mensajes que todos los fans le han enviado desde que se confirmó el fichaje de Ospreay a tiempo completo con la empresa de Tony Khan, quien está también gustoso de contar con RVD luchando en gran nivel en su empresa. Esto fue lo que dijo RVD:

► Rob Van Dam quiere una lucha de ensueño ante Will Ospreay

«Entiendo que los fans están ansiosos de verme enfrentarse a Ospreay. Creo que ambos somos pioneros de diferentes épocas. Yo traje un montón de cosas y estilo en el pasado que hoy en día se ha convertido en un estilo actual, y luego creo que él ha hecho lo mismo, mostrándonos cosas que llevan todo al siguiente nivel.

«Creo que el choque podría suceder, pero admito que no estoy seguro cuál será mi próximo paso en AEW. No sé qué esperar, pero hablamos sobre mi récord de victorias y derrotas la semana pasada. Hasta ahora, tengo dos victorias y tres derrotas en mi récord en AEW. Si él quiere que participe para darles a los niños estos encuentros de fantasía, bueno, no es una mala posición en la que estar.

«Además, un posible enfrentamiento con «Speedball» Mike Bailey… Esa lucha está realmente programada para el fin de semana de Wrestle Con. Yo estaré el jueves, en la arena de ECW, de hecho».