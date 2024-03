LA Knight: «Es hora de empezar a crear mi legado»

LA Knight explica que en 2023 creó una fundación y que en 2024 quiere empezar a crear su legado. El pasado fue el año más grande de su carrera pues se consolidó en WWE como una gran estrella. ¿Alcanzará un nivel superior en este nuevo? De momento, leamos sus declaraciones al respecto en The Gorilla Position.

► El legado de LA Knight

«Sí. En cierto sentido, veo mi carrera de cierta manera, en 2023, en realidad, nunca debería haber sucedido de la manera en que sucedió. Eso fue una locura. Fue increíble cómo, literalmente y legítimamente, no había planes para mí después del Royal Rumble, no había nada. Estaba allí porque se confiaba en que fuera lo suficientemente bueno para estar a la altura de Bray y hacerlo lucir bien. Creo que lo logré, pero en el proceso, Dios mío, brilló una luz. Por alguna razón, no había planes para mí después de eso. Para que las cosas salieran como salieron en el último año, es increíble. Recibo todas estas felicitaciones, ‘has logrado tanto’.

«Lo he hecho, pero todo lo que he hecho, desde un punto de vista de carrera, bastante bueno, pero desde un punto de vista de mérito, agregando al currículum y diciendo, ‘este tipo ha sido Campeón Intercontinental, este tipo ha sido campeón de Estados Unidos, Campeón de la WWE, Campeón Mundial de Peso Pesado, Money in the Bank, ganador del Royal Rumble’, realmente no tengo nada en qué basarme en ese sentido. Por eso, sí, estoy como, está bien, tiene que haber un momento en el que empiece… Creé una base increíble en 2023. Ahora es el momento de ir y empezar a crear un legado y comenzar a hacer esas cosas en las que basarme y construir el currículum para que la gente diga, ‘este tipo puede reclamar legítimamente ser uno de los mejores de esta era, si no uno de los mejores de todo‘.

«Estoy seguro de que mucha gente dirá, ‘este tipo, es terrible’. Para mí, miras lo que ha sucedido durante el último año, y honestamente, puedo decir, esté de acuerdo o no, eso nunca ha sucedido. Nunca. En la historia del negocio. Ha habido tipos que se han vuelto locos en poco tiempo, y es porque tuvieron un impulso rápido. Yo no tuve ninguno hasta que, finalmente, su mano fue forzada. En ese sentido, esto nunca ha sucedido donde no se pusieran expectativas en alguien y de repente, encendió el maldito mundo. Eso es genial, pero para mí, ahora he demostrado el valor, ahora construyamos el imperio. ¿Hay un poco de frustración en ese sentido? Supongo, pero al mismo tiempo, si no crees que voy a entrar en WrestleMania y hacer de esto algo grande, oh chico, nos vamos a divertir.»