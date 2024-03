Rob Van Dam: «¿Estoy dispuesto a inducir a Paul Heyman al Salón de la Fama?»

La noticia de que Paul Heyman será inducido al Salón de la Fama WWE, sin duda alguna, cayó muy bien entre los fanáticos y sus colegas. Y por eso, muchos se han preguntado quién le hará los honores de incidirlo al Salón de la Fama, debido a que Heyman ha trabajado y ayudado a muchas personas en la industria de la lucha libre profesional.

Ahora, en la más reciente edición de su podcast 1 Of A Kind With RVD, el recordado luchador de ECW, Rob Van Dam, declaró que estaría encantado de inducir a Heyman al Hall of Fame en su Clase 2024, pero que considera que él no es la persona más adecuada. Estas fueron sus palabras:

«Creo que definitivamente podrían encontrar a alguien mejor que yo. Sabes, sería un honor. Y por supuesto, si fuera nominado y me pidieran hacerlo, daría lo mejor de mí».

Recordemos que, a lo largo de los años, la relación de RVD y Heyman si bien ha sido buena, se ha puesto algo tensa porque Rob Van Dam gustaba de recordar que Heyman le quedó debiendo una gran cantidad de dinero después de la quiebra de ECW y su venta a WWE. En los últimos años, RVD ha preferido decir que, analizando mejor las cosas, no es como que Heyman todavía le deba dinero, pues siente que Heyman es como un amigo o familiar de él, que necesitaba mucho más ese dinero que el propio luchador.