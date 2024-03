Eric Bischoff ataca a Kyle O’Reilly: «Parece un fan»

Kyle O’Reilly regresó a AEW luego de más de 20 meses fuera del ring y de la televisión a causa de una cirugía de fusión de cuello. Incluso, el mismo luchador pensó que nunca iba a regresar a la televisión. Aunque ya está listo para dar y recibir golpes con su alta médica, por ahora, solo apareció en el más reciente Dynamite, en donde explicó que ama a The Undisputed Kingdom, Adam Cole, Kyle O’Reilly y demás, pero que se dio cuenta de que debe hacer las cosas por sí mismo para triunfar. Y quiere triunfar en solitario.



Sin embargo, su imagen física y su presentación no le gustaron para nada a la reconocida personalidad de la lucha libre, Eric Bischoff, quien declaró lo siguiente en la más reciente edición de su video podcast 83 Weeks with Eric Bischoff. Estas fueron sus palabras:

► Eric Bischoff critica a Kyle O’Reilly y demás luchadores de AEW

«Tengo que ser crítico con el elenco de luchadores de AEW, que siento que todos lucen uniformes y específicamente tengo que criticar el regreso de Kyle O’Reilly. O’Reilly se veía mal. ¡Físicamente, luce como la mie***! Parecía alguien que apenas podía pagar un boleto y se arrastró al ring. Cuando casi todos están vestidos de manera similar, parece que estás viendo un show de lucha independiente. Creo que los nuevos colores y el diseño del escenario compensan un poco eso».