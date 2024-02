Rob Van Dam: «Es cool que Hook sea el hijo de Taz»

Rob Van Dam y Hook han sido bastante cercanos últimamente en AEW; sin ir más lejos, esta semana en Dynamite compartieron una lucha de tercias. En espera de ver si siguen colaborando juntos, RVD cuenta cómo es trabajar con el hijo de su antiguo amigo Taz en su reciente aparición en The Two Man Power Trip of Wrestling Podcast.

Hangman Adam Page tries to fire up his team. It kinda worked 🤷‍♂️ Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@TherealRVD | @730hook | #HangmanAdamPage pic.twitter.com/t4PMP1dKAZ — All Elite Wrestling (@AEW) February 22, 2024

► Rob Van Dam sobre Hook

«Es un chico muy simpático y, no solo lo digo yo pensando que tiene buena vibra y me cae bien, sino que también noté primero que el público lo tomó con mucho cariño, y estaba tratando de entender eso. ¿Qué tiene él? Creo que es genial que sea el hijo de Taz. Para usar un juego de palabras, eso es un pequeño gancho en su personaje y lo hace destacar un poco más.

«Sinceramente, cuando lo vi a él y a Samoa Joe haciendo su cara a cara, me pareció gracioso cómo sostenía el micrófono, y me hizo reír. Pensé que lo hacía lucir como un rebelde indisciplinado que solo tenía algunas cosas que quería decir pero no necesariamente le enseñaron cómo, porque así fue como se percibió, lo cual debería ser bueno para, creo, el mensaje que estaban transmitiendo. Me cae bien.

«No sé, ni siquiera estoy seguro de lo que estás preguntando (si van a continuar formando equipo), pero quiero decir, en cuanto a, ¿debía haber algo más…? No soy de abrir un libro de planes… Soy más del tipo de persona que vive el momento. Así que, en ese sentido, usualmente no sé hasta que sucede.

«De todos modos, es solo hablar, así que no le doy mucha importancia a ‘Vamos a hacer esto y aquello, y eso, y luego tal vez lo hagas, tal vez no’. Ya sabes, así es la vida en general. Hook bajó e hizo el salve cuando Brian Cage entró… Creo que ciertamente deja espacio para otro combate en el futuro. ¿Combate por equipos? O supongo que son tres o cuatro de ellos… así que tal vez construirlo para ellos si es algo que a la gente le importaría».