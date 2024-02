Problema personal dejaría a Adam Page fuera de PPV AEW Revolution

Inicialmente, reportamos aquí en SÚPER LUCHAS que Dave Meltzer y Bryan Álvarez dijeron que Adam Page podría haber sufrido una lesión en el tobillo tras saltar y evitar ser castigado con un Muscle Buster, en la lucha de tríos en la que estuvieron el pasado miércoles en Dynamite

Sin embargo, luego obtuvimos una respuesta clara de parte de Sean Ross Sapp de Fightful Select, quien reveló que algunos luchadores dentro de AEW le confirmaron que Page no estaba lesionado, sino que, solamente, «era demasiado bueno en su trabajo».

► No se descarta la no aparición de Adam Page en el PPV AEW Revolution 2024

Ahora, hay más, pues Álvarez, quien no es una fuente tan confiable como Meltzer, señaló que, supuestamente, Page tendría problemas personales que podrían hacer que no se presente este 3 de marzo en el PPV AEW Revolution 2024, que se realizará desde el Greensboro Coliseum en Greenboro, North Carolina. Estas fueron las palabras de Álvarez:

«Hangman no está lastimado. Él fingió una lesión en el tobillo. Y la razón por la que está haciendo eso, de aparentar esa lesión, es porque tiene algo que está pasando en su vida personal y tal vez no pueda trabajar en el evento de PPV.

«Si no puede hacerlo, esta es la historia de cobertura para explicar por qué no puede hacerlo: se lastimó el tobillo. Prácticamente, nadie sabía al respecto, e incluso no sé si las personas en la lucha sabían que iba a hacer esto.

«Había gente muy cercana al Hangman que incluso esta mañana no sabía qué estaba pasando. Presumo que él y Tony Khan hablaron al respecto, pero no puedo asegurarlo. El punto de la historia es que él está bien físicamente.

«Tal vez trabaje y luche en el PPV, tal vez no lo haga, y no sé si vamos a saber si va a trabajar en el evento o no hasta tal vez el último minuto. No sé cuáles son los problemas personales, pero están ahí y eso es lo que está pasando».