Charlotte Flair hizo su debut en WWE NXT en 2013, y tuvo a su padre, Ric Flair, en su esquina cuando logró ganar su primer Campeonato NXT en NXT: TakeOver en 2014, cuando derrotó a Natalya. «La Reina» subió al elenco principal en el 2015 y fue nuevamente emparejada con su padre poco después de ganar el campeonato Divas WWE, donde se mantuvieron hasta que se separaron en el 2016.

► Charlotte Flair se separó de su padre y su éxito continuó

El ejecutivo de la WWE, Road Dogg, habló recientemente en su Podcast Oh You Didn’t Know sobre la separación entre Charlotte Flair y su padre en el elenco principal, dejando a La Reina en una encrucijada para dar el siguiente paso en su carrera y desenvolverse sola. Habló sobre esto en el último episodio de su podcast .

“Sabes, creo que estaba desgarrada, y no creo que lo mostrara mucho. Pero creo que estaba desgarrada, este es mi momento y este es el mejor momento de mi carrera. Y aquí estoy, en su sombra otra vez, ¿sabes a lo que me refiero?

O puedo entender que ella piense eso, porque me relaciono y que tal vez las inseguridades hablan, pero tal vez solo siento que a veces me gustaría poder hacer esto por mi cuenta. ¿Sabes lo que significa? Creo que también lo es, no importa de quién sea el padre, el hermano, la hermana, lo que sea, como, hombre, me encanta formar equipo contigo. Pero Dios, me encantaría salir sola. Ya sabes, solo y entonces la banda se separa”.

Charlotte Flair se separó de su padre en pantallas y aun así continuó teniendo éxito, convirtiéndose en una de las mejores luchadoras de la compañía y logrando ser Campeona en 14 ocasiones. No obstante, muchos siguen criticándola en torno a que parte del éxito se debía al apellido de su padre.