Road Dogg se deshace en elogios hacia Paul Heyman

Road Dogg lleva muchos años trabajando con Paul Heyman en WWE y no tiene nada más que cosas buenas que decir sobre él. Al manager le dedicó una parte del reciente episodio de Oh You Didn’t Know? mientras The Wise Man se está moviento entre Roman Reigns, Solo Sikoa y Jimmy Uso en estos momentos en la programación. No así con Jey Uso, pues este se ha alejado de su familia yéndose a Raw. No está claro cuál será el siguiente capítulo pero parece que intentará reunir a The Bloodline.

► Road Dogg elogia a Paul Heyman

Vamos ahora con las declaraciones de quien sigue siendo el vicepresidente de eventos en vivo en la compañía; no parece que su rol vaya a cambiar después de la venta a Endeavor. De hecho, al menos por ahora, todo va a seguir siendo igual, a excepción de los cambios ejecutivos; por ejemplo, Triple H continuará como director creativo. Y eso también es fundamental para que Road Dogg siga en su puesto pues ambos son grandes amigos y no fue hasta que HHH se hizo con el control que este volvió.

«Se ve increíble. Está en la cima de su juego. Paul Heyman, feliz cumpleaños, señor. Te ves genial, hueles maravillosamente y felicitaciones por todo tu éxito.»

«Un cien por ciento [entra en el Monte Rushmore de los mejores managers]. Sí, ni siquiera es cuestionable. Creo que muchas personas dicen eso de sí mismas. Él podría tener razón. Tengo una gran relación con Paul. No estoy diciendo una cosa ni la otra, pero creo que su obra habla por sí sola y su longevidad demuestra lo bueno que es en esto. No sé qué más decir aparte de que definitivamente está en el Monte Rushmore. Los otros tres son discutibles, pero él no lo es».

«Como cuero fino [huele Heyman]. Caoba. Tal vez caoba cerezo y un toque de lila. Es opulento.»

A historic day. The most exciting time in our industry that I’ve ever been a part of. …Are you ready? @TKOGrp @ufc pic.twitter.com/OaVukRSuOb — Triple H (@TripleH) September 12, 2023