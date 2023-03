Rivales que quiere Cody Rhodes tras WrestleMania 39

Cody Rhodes luchará contra Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible WWE en WrestleMania 39. ¿Qué pasará después? Muchos dirán que no tiene sentido pensar en ello en estos momentos cuando el ‘American Nightmare’ tiene ante sí el combate más importante de su carrera. No obstante, no pudo evitar mirar más allá cuando recientemente le preguntaron en The AJ Awesome Show acerca de los rivales que quiere tener una vez quede atrás el magno Evento Premium.

> Johnny Gargano

“Si tuviera que ser así, A., en mi juego, en el lugar correcto en el momento correcto, relámpagos, relámpagos legítimos en una botella para poder ser el único que venza a Roman, porque debes recordar, Daniel Bryan y Edge no pudieron vencer a Roman al mismo tiempo. Kevin Owens, fue incapaz de hacerlo. Sami, tan, tan cerca. Drew, Drew estaba casi más cerca que Sami. Si tuviera la suerte de ser el que lo derrotara, no quiero mirar más allá de él, pero a los efectos de su pregunta, hay un par. Hay tres chicos. Ya hablamos de un chico, así que ni siquiera lo mencionaremos. Pero dos me vienen a la mente. Uno es [Gargano], y eso se debe a que cuando estaba en mi antigua empresa, siempre recordaba haberme enfrentado cara a cara con él los miércoles. Cuando digo eso, por respeto, tenías que oponerle algo fuerte porque cumple, y es un luchador de luchadores. Es algo que nunca hemos tenido, un mano a mano, y me encantaría tener eso con él, solo para ver dónde estoy, ver dónde está él. Muy curioso, diferentes estilos. Así que ese es uno”.

> Edge

“El otro es Edge. Le he dicho eso a algunas personas antes. No creo que le haya dicho eso a Edge porque no quiero parecer contradictorio o conflictivo. Pero no sé cuánto tiempo le queda a Edge. Podría hacer esto para siempre si quisiera. Está en mejor forma que todos los vestuarios combinados por alguna razón. Pero cuando estaba en SmackDown, recuerdo que era un muy buen líder de vestuario, un verdadero líder de vestuario, era capaz de llevarte a un lado para comentar esto o lo otro, pero no fue autoritario. Pero él me miraba como un niño, un niño. Esas personas que te miran como un niño, quieres un día oponerte y hacerles saber que ya no eres un niño. Últimamente hemos estado en el lado correcto de las cosas, por ejemplo, con The Judgment Day y esas cosas, pero él sigue siendo uno al que me encantaría probar, darle la mano y luego averiguar quién es mejor. Miembro del Salón de la Fama, él es el verdadero negocio. Está en ese nivel elevado en el que muy pocos están. Mientras esté aquí, me gustaría ese combate“.

> Bobby Lashley

“Sería interesante. Bobby y yo, quiero decir, nunca nos mezclamos, aparte de una cosa muy breve en IMPACT que no condujo a una lucha real. Tal vez eso sea todo para mejor porque aquí sería fresco y nuevo. Además, yo tengo un estilo extraño, un estilo híbrido de lucha libre, un poco nuevo, un poco viejo. Bobby es realmente poco ortodoxo, en términos de lo rápido que es, su experiencia en deportes de combate, su tamaño que no coincide con la rapidez. Es como un oso. Bobby sería una tarea difícil, y especialmente en la compañía que mantiene Bobby, siento que continúan reforzándolo, a medida que vemos que se desarrolla. Pero ese sería un muy buen combate. Me gustaría luchar contra Bobby Lashley. Ese también es uno de esos en los que me siento casi un poco cohibido porque todavía me gusta el culturismo y la clásica [idea de] luchadores con músculos y esas cosas. Siento que me veo bastante bien. Ese es uno de esos tipos con los que te paras frente a ti y dices, está bien, me veo bien. Este tipo se ve increíble. Es una buena combinación”.

