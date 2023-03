Puede que hoy día Brock Lesnar ya tenga más injerencia creativa que Vince McMahon. Aunque muchos fans sospechen de la intromisión del otrora “Chairman”, lo cierto es que Lesnar siempre gozó de trato especial como Superestrella. Y esto no ha cambiado en la “HHH Era” de WWE.

Durante las últimas horas, al oficializarse el duelo entre Lesnar y Omos para WrestleMania 39, viene suscitando numerosos comentarios cierto reporte vía Fightful.

El medio comandado por Sean Ross Sapp informó que Lesnar no quiso aceptar la propuesta de vérselas con Wyatt en el “Show de los Shows”, eligiendo a cambio ese choque contra Omos, aunque WWE preparara el terreno meses atrás.

Mientras, parece que Wyatt irá contra Bobby Lashley en WrestleMania 39, y los seguidores tampoco lucen muy entusiasmados por el emparejamiento, tras el segmento que compartieron este lunes durante Raw.

Y ahora, llega fuente que corrobora lo expuesto por Fightful: Dave Meltzer, ante los micrófonos de la más reciente entrega del Wrestling Observer Live.

«[Lesnar vs. Omos] No fue tampoco la idea original, pero fue una idea. Una de las ideas fue Brock Lesnar contra Bray Wyatt en WrestleMania, y Brock dijo que no, cosa que no me sorprende».