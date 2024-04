Ridge Holland termina de forma rápida con Joaquín Wilde

Ridge Holland, regresó a NXT más agresivo, aunque también desconcertando bastante a todos, por su forma de actuar, al grado de lesionar a Cruz del Toro.

Fue así que Joaquín Wilde buscó venganza por su amigo, atacando a Ridge con movimientos rápidos, esquivando los poderosos ataques de su rival; aunque Holland lo detuvo sacándolo del ring y luego usando su fuerza para mantener al integrante de LWO bastante dominado.

El combate fue parejo, pues cada uno usando sus mejores armas dejaron la balanza pareja por algunos minutos, hasta que finalmente, con un DDT Ridge Holland se llevó el combate.

Durante el duelo, Shawn Spears, estuvo viendo el combate y se congratuló por las acciones de Holland.

Ridge Holland gets the win over Joaquin Wilde, Shawn Spears watches on… #WWENXT pic.twitter.com/unhlElkgm1

