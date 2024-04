Ricky Starks se encuentra bien tras susto en Collision

El pasado sábado en Collision, de AEW, Top Flight sorprendieron al vencer al equipo de Ricky Starks y Big Bill. Sin embargo, posteriormente se pudo saber que el combate tuvo que ser terminado casi que en el acto, pues Starks había sufrido una lesión en la cabeza. Y es que Darius Martin le aplicó una Pelé Kick que iba dirigida a la cabeza, pero que terminó dándole en el cuello.

Y fue tan dura la patada, que Starks quedó groggy. El réferi cometió un gran error, pues no terminó la lucha en este punto, cuando era evidente que Starks se encontraba mal. Por eso, Darius tuvo que rematar con un DDT a su rival, y ahí sí logró el toque de espaldas planas.

A través de su cuenta de Instagram, Starks reveló estar bien de salud. A continuación, el mensaje que publicó Starks y el momento en donde se produce la lesión:

«Estoy bien, todo salió bien en la revisión. Solo estaba tomando precauciones».



Ricky Starks was shaken up by the Pele Kick in the corner. And unlike some other occasions, he was well protected by Darius who quickly went to the finish and told the ref to count to 3, so that was good to see. #AEWCollision pic.twitter.com/aT2jGuVzm5 https://t.co/93zNBkdsUf

— AIR (@AIRGold_) March 31, 2024