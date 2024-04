Mike Rotunda: «Ser productor en WWE es estresante»

Mike Rotunda, el papá de Bray Wyatt, recientemente fue entrevistado por JBL y Gerald Brisco en su video podcast Stories With Brisco And Bradshaw, y allí el futuro miembro del Salón de la Fama WWE, en su clase 2024, junto a Barry Windham, su cuñado y compañero de The U.S. Express, habló acerca de su trabajo como productor de luchas tras bambalinas en WWE.

Puesto en donde duró durante 13 años, hasta que fue despedido de WWE en 2020 como parte de los recortes por la pandemia del coronavirus. Rotunda aseguró que no disfrutó su trabajo, pues era muy estresante. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Mike Rotunda recuerda cuando fue productor de WWE… ¡Por más de una década!

«No, no tengo buenos recuerdos como productor en la WWE. ¿Ustedes dos tampoco disfrutaron del papel detrás del escenario en la WWE, verdad? No puedo creer que duré 13 años en eso. El papel era estresante y hubo un cambio en la WWE que lo hizo aún más difícil.



«Es un trabajo estresante, hombre. Cuando todo pasó a ser televisado en vivo, se volvió aún más estresante porque podías arreglar algo en una cinta si tenías una cinta y algo salía mal. Pero una vez que todo se hizo en vivo, simplemente fue una enorme cantidad de estrés hacer ese trabajo. Realmente lo fue. Estás tratando de hacer lo mejor que puedes, pero no todo va a salir bien. Es el negocio de la lucha libre. No es algo estándar. Es como correr una jugada de fútbol: vas a correr cinco jugadas y tal vez dos de ellas no funcionen, así que, ya sabes, pueden ocurrir cosas. Fue muy estresante.

«Algunas estrellas son más fáciles de trabajar, mientras que otras quieren hacerlo a su manera, y la culpa rara vez recae en el productor y no en los luchadores si las cosas salen mal. Pero, estaba agradecido de que el trabajo de productor me permitió añadir otra década a mi carrera en la lucha libre profesional, después de una exitosa carrera como talento en el ring».