Rhino es un hombre de pocas palabras. Habla con hechos sobre el cuadrilátero. Pero cuando se decide a hablar, suele decir cosas muy interesantes, ya que su carrera ha sido larga. Triunfaba en Alemania antes de llegar a ECW, y luego pasó por WWE, donde logró dejar huella.

El actual estrella de Impact Wrestling fue entrevistado por Chris Jericho en su Podcast Talk Is Jericho. Allí reveló, entre varias cosas, que Vince McMahon lo sacó del ring a él y a Tajiri tras una mala lucha. También reveló otra mala decisión que el mandamás iba a realizar.

► Rhyno iba a ser hermano de Edge

De acuerdo a Rhono, McMahon tenía en mente llamarlo Mary y hacerlo hermano de Edge y Christian.

«Querían teñirme el cabello a rubio y convertirme en el hermano menor de Edge y Christian, pero a ellos no les agradó la idea. Le dijeron que yo no me parecía en nada a ellos. Ellos eran altos, larguiruchos y yo era bajo y fornido. ¿Te imaginas tener que teñirte el cabello de rubio todo el tiempo? Especialmente teniendo el cabello oscuro…

«Además, estaban dando vueltas a diferentes ideas para mi nombre. Juggernaut era uno de esos nombres y el peor era Mary. Finalmente, poco antes de mi debut, me dijeron que de repente en la WWE habían decidido mantener mi nombre ya establecido en la ECW, pero cambiaron la forma en la que se escribía, de ‘Rhino’ pasé a ‘Rhyno’«.

Finalmente, Rhyno debutó el 19 de marzo de 2001 y aunque sí se unió con Edge y Christian para formar una tercia de rudos, no fue presentado como hermano de ellos. En WrestleMania 17 ayudó a Edge y Christian a derrotar a los Hardy Boyz y a los Dudley Boyz por el Campeonato de Parejas WWF.