Rhea Ripley y Buddy Matthews se comprometen

Más de un año atrás, Rhea Ripley confirmaba su relación con Buddy Matthews. Fue toda una sorpresa para los fanáticos tanto de WWE como de AEW y de ambos luchadores en particular pues realmente no había salido nada a la luz que indicara que estaban saliendo. Además, sí que se sabía que la actual Campeona Mundial tenía novio, aunque habían roto previamente, como él también con Alexa Bliss, que está esperando su primer hijo junto a su ahora esposo, Ryan Cabrera. A continuación, se hicieron habituales las muestras de cariño entre ellos.

► Rhea Ripley y Buddy Matthews, boda a la vista

Y la gran noticia ahora es que la Superstar y el All Elite están comprometidos para casarse. Ripley lo anuncia en una reciente publicación en Instagram: «¡1000 veces SÍ! ¡Pura felicidad!».

Matthews no realiza el mismo anuncio pero más o menos a la misma hora publicó lo siguiente:

Desde SÚPER LUCHAS nos alegramos por los dos y les deseamos que su vida juntos siga siendo tan buena como lo ha sido hasta ahora.

Es interesante especular con la posibilidad de que un día decidan que quieren dejar de trabajar en compañías distintas y encuentren la manera de compartir vestidor, ya sea con la integrante de The Judgment Day cambiando a AEW o con el miembro de la House of Black volviendo a WWE.

Y veremos también si este anuncio entra de alguna manera en la narrativa de ella o de él, o de los dos, próximamente, como ha ocurrido con su relación, cuando durante una promo se han intentado meter con The Nightmare hablando de su enamorado o con The Best Kept Secret haciendo lo propio con su enamorada. Y no olvidemos a Dominik Mysterio, que también ha tenido su espacio dentro de esta relación dada la que tiene con ella en el McMahon Empire. Un Dirty Dom que también está comprometido con su pareja de toda la vida.