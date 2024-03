Rey Mysterio retó a Santos Escobar y Dominik Mysterio a lucha en WrestleMania

En la más reciente edición de SmackDown, vimos a Rey Mysterio bastante cansado y enojado de tener que enfrentarse ya no solo a Santos Escobar, sino, de nuevo, a su hijo Dominik Mysterio, quien se alió con Escobar y dijo que iba a hacer todo lo que estuviera en su alcance para poder volver la vida de su irresponsable padre un infierno.

El enmascarado aseguró que había recibido un mensaje, una revelación divina, en donde le decían que ya era hora, que ya era el momento de tener frente a frente en el ring a Escobar y Mysterio. Por lo que los retó a una lucha por equipos en WrestleMania 40, pues tampoco iba a enfrentarlos a ambos por sí solo.

Luego, Mysterio aseguró que su compañero de equipo será el nuevo miembro de la LWO, Dragon Lee. Lo cual causó algarabía de los fans.

Sin embargo, de momento, no se ha hecho oficial la lucha. Mysterio esperaba una respuesta, pero Elektra López le dio una palmadita en la cabeza a Zelina Vega y esta le respondió con una bofetada. Por lo que Escobar luego pateó a Rey Mysterio y lo dejó tendido en el ring.

En redes sociales, ni WWE ni ninguno de los involucrados ha hecho oficial el encuentro, pero el reto ya está sobre la mesa. Estaremos atentos aquí en SÚPER LUCHAS para informar cuando se concrete oficialmente esta interesante lucha por equipos para WrestleMania 40.

HERE WE GO! 😏@reymysterio just challenged @DomMysterio35 and @EscobarWWE to a TAG TEAM MATCH at #WrestleMania!

His partner? The newest member of LWO: @dragonlee95 🫨🇲🇽

— WWE (@WWE) March 30, 2024