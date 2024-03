Así fue el gran debut de Jade Cargill en SmackDown

Por fin fue oficial. Jade Cargill debutó esta noche en SmackDown, aunque llevaba ya semanas rondando tras bambalinas. Pero, no fue sino hasta este Viernes Santo, que la morenaza estampó oficialmente su firma en el contrato que le ofreció Nick Aldis, gerente general de SmackDown, para ser oficialmente parte del elenco de luchadores de la marca azul.

Aldis destacó que esta firma es un paso gigantesco en su objetivo de hacer de SmackDown el mejor show de lucha libre del mundo. Y aunque parecía que la aparición de Cargill se había limitado a firmar su contrato y hacer una buena promo, posteriormente tuvo su primera riña oficial en WWE.

► Jade Cargill ya tiene aliadas en su primera noche oficialmente en SmackDown

Tras firmar su contrato con SmackDown, Cargill tomó el micrófono e hizo su primera promo, la cual fue la siguiente:

Jade Cargill: «Si me preguntas, Nick. ¡Ya era el maldito momento! ¡Ya era hora! Desde que finalmente pusimos el acuerdo por escrito, déjame ser bien clara. Tenemos uno de los mejores elencos femeniles del mundo. Pero ellas no son Jade Cargill. No son la titular, no son una superestrella única en la vida. Y déjame darte otro pronóstico del clima, La Tormenta ha llegado».

Hacia el final del show, y cuando Damage CTRL atacaban sin piedad a Bianca Belair y Naomi, Jade Cargill apareció, disfrutó el momento, y luego salió corriendo hacia el ring para darle una paliza a Damage CTRL, limpiar la casa y salvar a Naomi y Belair.