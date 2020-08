Reviven los muertos: Khan y Ortiz retan a De La Hoya

Apenas ayer anunciaba Oscar de la Hoya que volverá a boxear.

Pues pasaron pocas horas para que le salieran algunos retadores.

Es bien sabido que los días de gloria de Oscar de la Hoya ya pasaron, pero el tipo tiene carisma.

Donde quiera que se pare, De la Hoya es mu conocido y querido por los fans del boxeo.

Además tiene muy buen olfato para los negocios.

Así que su vuelta al ring le traería buenos dividendos y atención.

Y eso lo saben un par por ahí que escucharon que volverá, y lo retaron.

Uno de ellos fue Víctor Ortiz, quien subió tres tuits.

I would love to fight @OscarDeLaHoya let me know! #champshit — Victor Ortiz (@VICIOUSortiz) August 20, 2020

"Me gustaría pelear con Oscar de la Hoya, díganme si les interesa"

"Trabajo fácil, Oscar de la Hoya"

I’m sure your remember training camp for @MannyPacquiao — Victor Ortiz (@VICIOUSortiz) August 20, 2020

"Estoy seguro de que recuerdas el campamento de entrenamiento para Manny Pacquiao".

Palabras fuertes de un hombre que no pelea desde el 17 de febrero de 2018, 14 años más joven que el personaje al que reta, pero que no consiguió lo mismo que De la Hoya en su carrera.

Otro que lanzó un reto a Oscar de la Hoya fue Amir Khan.

I heard @OscarDeLaHoya is thinking of making a come back. Oscar Dela Hoya Vs Amir Khan 🇲🇽🇬🇧 pic.twitter.com/lBj2RqhML8 — Amir Khan (@amirkingkhan) August 19, 2020

"Escuché que Oscar de la Hoya quiere regresar. Oscar de la Hoya vs. Amir Khan.

Khan no pelea desde el 12 de julio de 2019 en un triunfo ante Billy Dib.

Lo que une a Khan y Ortiz es su vida extraring.

Amir Khan ha aparecido más veces en las noticias por sus problemas maritales que por sus peleas.

Víctor Ortiz ha tenido más éxito en sus películas y reality shows que en el ring en los últimos años.

Ambos han sido campeones, pero no muy estables.

Sus caídas han sido más escandalosas que sus aciertos y no llegaron al nivel que alcanzó De la Hoya.

Tal vez esta sería la oportunidad de tener una nueva oportunidad de una buena bolsa porque aquí el reto no es deportivo, sino económico.

¿Peleará Oscar de la Hoya con alguno?

Los ignorará?