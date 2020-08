Una última lucha se suma a NXT TakeOver: XXX

El episodio de despedida de NXT antes de TakeOver: XXX, celebrado ayer, como ya reportamos en SUPERLUCHAS, sirvió para concretar los últimos contendientes al Campeonato Norteamericano que se batirán el cobre en una lucha de escaleras. Y los afortunados que consiguieron un boleto fueron Johnny Gargano y Velveteen Dream, ambos gracias a ayuda externa.

Gargano se valió de Candice LeRae para deshacerse de Ridge Holland, lo que quizás sirviera de detonante de cara a una próxima rivalidad si es cierto que en WWE ven con tan buenos ojos al británico.

Pero lo que sí ya sabemos es que la intervención de Timothy Thatcher costándole la victoria a Finn Bálor tendrá continuidad en las historias de la marca dorada, porque hoy se anuncia duelo. Y sin más demora, tendrá lugar el sábado.

JUST ANNOUNCED: @FinnBalor will go one-on-one with Timothy Thatcher THIS SATURDAY at #NXTTakeOver XXX! #WWENXT @WWENetwork https://t.co/fVhiP4Wojl