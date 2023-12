Resurge aparición de Dominik Mysterio en Lucha Underground

Aunque Dominik Mysterio tuvo su primera lucha televisada en WWE, con una derrota ante Seth Rollins en una Street Fight en el evento premium SummerSlam 2020, la realidad es que Dom hizo sus primeros movimientos de lucha libre años atrás, en un ring de Lucha Underground.

Ocurrió en una lucha grabada entre su papá, Rey Mysterio, y John Morrison, entonces conocido como Johnny Mundo, en la empresa Lucha Underground. Esta lucha tuvo lugar el 11 de junio de 2016 desde El Templo de Lucha Underground en Los Ángeles, California, y se emitió el 23 de agosto de 2017. Allí, Johnny Mundo logró vencer a Rey Mysterio en el evento estelar, para retener el Campeonato Lucha Underground.

Y eso que Dominik, el hijo de Rey, quien en ese entonces estaba entrenando lucha libre, tuvo una aparición especial. Dominik Mysterio se metió al ring y atacó a Johnny Mundo con un spinebuster. Luego, atacó con un golpe con el antebrazo a un miembro de seguridad.

Recientemente, un fan compartió en X el clip con el momento, y rápidamente este recuerdo poco conocido de Dominik Mysterio en la lucha libre profesional, se hizo viral. Este es el video:

today was the day i found out dominik mysterio made a lucha underground appearance pic.twitter.com/Tc495ULYfp

— gravel ♛ (@gravelstheory) December 18, 2023