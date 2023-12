La incomodidad de Rob Van Dam con Steve Austin

Rob Van Dam y Steve Austin compartieron cuadrilátero en WWE en solo cinco ocasiones. Entre ellas destaca la triple amenaza que tuvieron con Kurt Angle por el Campeonato Mundial de Peso Completo en No Mercy 2001.

Las otras cuatro fueron un mano a mano en SmackDown el 4 de septiembre, una lucha de parejas con RVD y Stone Cold contra el mismo Angle y Chris Jericho en Raw el 17 del mismo mes, el combate Team WWF vs. Team Alliance de Survivor Series 2001, y el Royal Rumble 2002.

► RVD, incómodo con Steve Austin

Más de dos décadas después, en 1 Of A Kind, Rob Van Dam revela que se sentía incómodo trabajando con Steve Austin. No porque hubiera un problema entre ellos sino por el estatus que este entonces.

«Era intimidante todo el tiempo, era una figura de autoridad y sí sentí ciertas cosas por eso».

«Siempre me ha caído bien Steve, pero en ese entonces, trabajando con él en la WWE, conmigo teniendo un gran impulso, no era algo con lo que me sintiera realmente cómodo y no era como si él fuera solo un tipo con el que trabajaba«.

Es habitual que RVD eche la vista atrás para hablar de su carrera en su podcast. Y siempre es un gusto escucharlo, habida cuenta de que hablamos de uno de los más grandes, de los más espectaculares, de todos los tiempos. Por ejemplo, no hace mucho recordaba así el Madison Square Garden:

«Creo que voy a recibir críticas por no compartir esa opinión. Lo que recuerdo de eso es que el vestuario estaba atestado. Creo que había solo un inodoro para que todos lo usaran. Recuerdo que estaba muy lleno. Me encantaba estar en la ciudad y sentir la energía y todo eso, pero recuerdo específicamente sentir que yo era uno de los pocos que no tenía esa sensación de nostalgia extrema, por lo que me sentí un poco excluido.»

«Así lo recuerdo. A veces te sorprendería, incluso en una gran producción multimillonaria como esa, cuántas habitaciones son tan pequeñas que solo puedes dejar tu bolsa y marcharte, y solo [unos pocos] pueden vestirse a la vez y tienen que hacer espacio para otras personas. Recuerdo que el MSG era así. Muchas veces, siempre sentí que los que se aprovechan probablemente se reían de nosotros y de lo que hacemos, de las condiciones en las que nos ponen y de lo que nos hacemos a nosotros mismos en el trabajo, y los que se aprovechan probablemente se reían de eso, porque son los que están ganando dinero.»