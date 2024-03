La compañía de lucha libre independiente Xtreme Pro Wrestling presentó su evento XPW Alive and Kicking, el cual se llevo a cabo el 25 de febrero 2024, desde The Heart Ballroom en Newark, New Jersey, Estados Unidos. El evento fue transmitido por streamxpw.com

Xtreme Pro Wrestling (XPW) es una promoción de lucha libre profesional conocida por su estilo de lucha duro y extremo, con historias violentas y controvertidas. XPW se ganó la reputación de traspasar los límites de la lucha libre tradicional e incorporar elementos de entretenimiento y deportes extremos.

► Resultados Xtreme Pro Wrestling

Lucky 13 venció a Ken Dixon Death Match: Chuey Martinez venció a OBEY XPW World Heavyweight Title Three Way Dance: SHLAK retuvo ante MASADA y Rickey Shane Page XPW King Of The Deathmatch Title Hellsgate Gauntlet Match (vakant): Homeless Jimmy venció a Dr. Redacted, Eric Dillinger, Eric Ryan, Judge Joe Dred, MAGA Butcher, Mickie Knuckles y Tarzan Duran para ganar el campeonato