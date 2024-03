La empresa de lucha libre independiente, Labor of Love, presento su evento Citywide Special #3, el cual tuvo lugar el 25 de febrero 2024, desde Worldwide Wrestling Dojo en Bristol, Pennsylvania, Estados Unidos.

Labor of Love, es una empresa de lucha libre independiente con sede en Denver, Colorado Estados Unidos. La misma presenta eventos alrededor de todo el territorio norteamericano

► Resultados Labor of Love

Mookie Summers venció a Rocket

Damaris Dawkins & Shinobi Shadow Squad (Eli Isom & Ryan Mooney) vencieron a Prince Ahmed & The Art Of War (Chris Seaton & Rembrandt)

Labor Of Love Citywide Title Tournament First Round Match: Dr. Ethan Wilde (w/Dylan Mesh) venció a Duncan Aleem