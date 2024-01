WWE estuvo el 20 de enero de 2024 celebrando un House Show en la arena Garrett Coliseum en Montgomery, Alabama, Estados Unidos, del que tenemos todos los detalles.

► WWE Live en Montgomery, Alabama (20/1)

Para empezar, vamos con los resultados de los combates que se llevaron a cabo con las Superestrellas de Raw y SmackDown:

AJ Styles derrota a Solo Sikoa (con Jimmy Uso)

derrota a (con Jimmy Uso) Jinder Mahal derrota a Ricochet

derrota a The Creed Brothers (Brutus Creed y Julius Creed) (con Ivy Nile) derrotan a Imperium (Giovanni Vinci y Ludwig Kaiser )

(Brutus Creed y Julius Creed) (con Ivy Nile) derrotan a (Giovanni Vinci y Ludwig Kaiser ) Nia Jax derrota a Ivy Nile

derrota a Street Fight : Jey Uso derrota a Damian Priest

: derrota a Omos (con MVP) derrota a Akira Tozawa

(con MVP) derrota a Becky Lynch , Michin y Shotzi derrotan a Damage CTRL (Asuka, IYO SKY y Kairi Sane)

, y derrotan a Damage CTRL (Asuka, IYO SKY y Kairi Sane) Bull Rope Match: Cody Rhodes vence a Shinsuke Nakamura

Para continuar, vemos unas cuantas imágenes del evento no televisado en la ciudad ubicada en el condado de Sandoval:

Montgomery If You Missed This Show You Missed A Great One. #WWEMontgomery pic.twitter.com/AaVntW4gih — Bama King Loyal (@King22707955) January 21, 2024

#WWEMontgomery Had a blast in the city! Didn’t get a chance to snap no pics, but I got a few clips. I’ll see #WWESmackdown in Birmingham next! pic.twitter.com/s0kmqHUcu8 — Kee Wezzy (@KeeWezzyMusic) January 21, 2024

@TheGiantOmos was there! I was so happy to see him in the ring, but I be damn if MVP could’ve gotten me in that ring with him for that $50k 🤣#wwemontgomery pic.twitter.com/RaqYdaWC10 — Kee Wezzy (@KeeWezzyMusic) January 21, 2024

También hemos de señalar la ausencia de Seth Rollins, un habitual de estas veladas, debido a su actual lesión. De la misma manera, la presencia de Jinder Mahal, quien no acostumbra a estar en ellas, pero que en las últimas semanas ha vuelto a la programación. E igualmente, destacamos la primera lucha de Giovanni Vinci desde que se lesionó a principios de mes en Raw.

Este no va a ser el último House Show de WWE este fin de semana pues dentro de unas horas las Superestrellas estarán actuando en la arena Mississippi Coliseum en Jackson, Mississippi, Estados Unidos. Daremos cuenta de los resultados y las imágenes de este evento cuando se lleve a cabo. Entonces, comenzará una nueva semana con la emisión de un nuevo Monday Night Raw, que será la semana de Royal Rumble 2024.