¿Vince McMahon en Royal Rumble? Booker T se ríe

Ahora que ha vendido WWE a Endeavor y que únicamente ocupa un cargo como presidente de la junta directiva de TKO, ¿es posible que Vince McMahon vuelva a aparecer en la programación de la que durante décadas fue su empresa? No parece que el personaje sea tan diferente de la persona pero, ¿volverá algún día «The Chairman» a Raw, SmackDown o un Premium Live EvenT? Nunca se sabe. No parece posible. Pero en 2024 estamos viendo a The Rock, CM Punk y Cody Rhodes, así que…

► ¿Vince McMahon en Royal Rumble?

Dicho esto, lo que sí es es imposible es que sea un participante sorpresa del Royal Rumble 2024. Pero hablamos ahora de ello porque Booker T lo estuvo haciendo en el episodio más reciente de The Hall of Fame, imaginando cómo sería esa situación sin poder evitar reírse. Es más probable que el comentarista de NXT vuelva a luchar en el combate de 30 hombres, como hiciera en 2023, cuando se presentó como el número 21 siendo eliminado en la posición 15 por Gunther tras solo 42 segundos.

«Vince acaba de someterse a una cirugía. Cirugía de columna no hace mucho. No creo que Vince participe en el Royal Rumble [risas]. Te lo digo ahora mismo, no lo descartaría, intentando entrar. Lo digo en serio. Estoy completamente serio. Si alguien intentara hacer algo así, sería Vince McMahon, pero no creo que vayas a ver a Vince en el Royal Rumble aquí en 2024,» dijo mientras continuaba riendo.

Vince McMahon también participó en el pasado en varios Royal Rumble, de hecho, ganó el de 1999. Aquel además fue el año que más combates tuvo, 13. Cerca están tanto 2006 como 2007, con 8. La última vez que entró a las cuerdas para luchar fue en WrestleMania 38, cuando derrotó a Pat McAfee.

Vince McMahon And Stone Cold Steve Austin the Royal Rumble Match 1999 pic.twitter.com/KZsmtNOS1A — WCW ECW WWE (@otdz_t) December 5, 2023