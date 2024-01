La empresa de lucha libre independiente, Wrestling Open, presentó su episodio número 106 Jumbo Grand Prix Block C, el cual tuvo lugar el 11 de enero 2024, desde The White Eagle en Worcester, Massachusetts. El evento fue transmitido en vivo por IWTV.

Wrestling Open presento su episodio 105 en el cual vimos el enfrentamiento para ser el contendiente #1 por el Wrestling Open Title entre Jermaine Marbury vs. Alec Price vs. Channing Thomas vs. Joe Ocasio vs. Kylon King vs. Landon Hale vs. Pedro Dones vs. Ray Jaz y otros combates interesantes.

► Resultados Wrestling Open

Jumbo Grand Prix Block B: Dezmond Cole venció a Pedro Dones Church Of Greatness (Lucas Chase & Tyree Taylor) vencieron a Mutually Assured Destruction (Rip Byson & Perry Von Vicious) RJ Rude venció a Hammer Tunis Jumbo Grand Prix Block D: Steven Stetson venció a Ichiban Jumbo Grand Prix Block F: TJ Crawford venció a Gabriel Skye Jumbo Grand Prix Block A: Channing Thomas venció a Bryce Donovan Big Business (Brad Hollister, Victor Chase & J Cruz) vs. Jermaine Marbury & Waves And Curls (Traevon Jordan & Jaylen Brandyn) termino en empate Jumbo Grand Prix Block C: Alec Price venció a Dustin Waller