La empresa de lucha libre independiente, Women Of Wrestling, presento su evento Superheroes #76 – Be Careful What You Sow, el cual tuvo lugar el 24 de febrero 2024, desde The Belasco en Los Ángeles, California. El evento fue transmitido en vivo por Syndication.

Women of Wrestling, es una empresa de lucha libre independiente con sede en Los Ángeles, California, Estados Unidos, la misma presenta eventos en todo el territorio norteamericano con talento regional con grandes shows y combates.

► Resultados Women of Wrestling

Adriana Gambino venció a Princess Aussie IQ Superior (The Classmaster & The Disciplinarian) (w/Samantha Smart) vencieron a Fury & Rebel Haze Tiki Chamorro venció a Gloria Glitter The Mother Truckers (Big Rig Betty & Holly Swag) vencieron a The Fabulous 4 (Penelope Pink & Vickie Lynn McCoy) (w/Lana Star)