Arkady Aura anuncia su firma con AEW

Tras haberse dado a conocer en la escena independiente, la entrevistadora y anunciadora Arkady Aura es All Elite. Ella misma lo anuncia en Instagram.

► Arkady Aura es All Elite

«No estoy segura de poder expresar con palabras cómo me siento. He llorado varias veces, gritado de alegría y, en general, me he dejado llevar por la emoción en las últimas semanas.

Si me has seguido durante un tiempo, sabrás que tiendo a perseguir muchos sueños y seguir cualquier camino que me parezca más satisfactorio. Si eres amigo o familia, sabrás que a menudo me cuestiono a mí misma y si estoy tomando la decisión correcta. Sin embargo, en este momento, al sentarme y reflexionar sobre cada paso que he dado, ya sea en teatro musical, lucha libre profesional, actuación o Juegos de las Highlands, cada camino ha estado entrelazado y sé que me ha llevado aquí por una razón.

A las pocas personas que han creído en mí en cada paso del camino, desde que entré en un ring hace 7 años, y que han apostado por mí ahora, estoy eternamente agradecida.

A mi amor @simmons_strength, sin ti siendo el mejor padre del mundo, y tu apoyo en todo lo que he hecho, no estaría aquí y lo sé con certeza. Gracias por todo, siempre».

Y en X:

«Me siento más que bendecidoade ser parte de una compañía tan increíble. Gracias por todo el amor y apoyo en este viaje. ¡Este es sólo el comienzo!».

#ALLELITE @AEW Feeling beyond blessed to be apart of such an incredible company. Thank you for all the love and support on this journey. This is only the beginning! 🖤#allelitewrestling pic.twitter.com/WAoMPftHrj — Arkady Aura (@arkittyy) February 26, 2024

Esta noticia llega poco después de que se hiciera oficial la llegada a la misma AEW de Jen Pepperman como Vicepresidenta Creativa después de haber salido de la WWE.