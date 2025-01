El segundo episodio de iMPACT! en 2025, que pudo seguirse como de costumbre vía AXS TV, Sportsnet 360 y TNA+, fue anunciado con un estelar donde tuvieron cabida los principales protagonistas de Genesis 2025, Nic Nemeth y Joe Hendry, cuando allí el primero defienda el Campeonato Mundial TNA ante el segundo. Anoche, se agenciaron compañeros (Ryan Nemeth y Rhino, respectivamente) para disputar una suerte de previa.

Mientras, Mike Santana decidió enfrentarse él solo a Northern Armory en modalidad «Gauntlet». En choque de tercias, Steve Maclin, Eric Young y Jonathan Gresham se midieron a The System. Y The Rascalz calentaron un poco contra The Good Hands antes de intentar derrocar a The Hardys en Genesis.

► Las reglas del cuervo

. JDC se comió la cuenta de tres tras el K.I.A. de Maclin (no su automóvil, sino su remate). Tras la lucha, The System se resarcieron a costa de Gresham, quien acabó con su cuello tocado por un ataque contra uno de los postes del ring. Finalmente, Maclin y Young consiguieron que los rudos se marcharan. No sé hacia dónde va esto, pero el «bookeo» de The System no deja de hacerles lucir como débiles. TNA ofreció un vídeo recopilatorio sobre el ascenso de Joe Hendry de casi ocho minutos, bastante bien elaborado.

De vuelta a la «Impact Zone», Savannah Evans tuvo especial recordatorio de su lesión a Xia Brookside: Léi Yǐng Lee, gladiadora ausente de la programación por un ataque de la veterana en el episodio del pasado 31 de octubre.

. Por conteo de tres luego del Thunderstruck (su remate, no la canción de AC/DC), Lee salió vencedora. La china recibió una calurosa bienvenida, y el combate, sin ser una maravilla, generó reacciones positivas entre la fanaticada. Seguidamente, tras bastidores, Jordynne Grace dirigió encendidas palabras a Tessa Blanchard (la semana pasada, esta la sacó literalmente de la arena), instándola a que se vieran sobre el ring.

Como «TNA+ Moment Of The Week», la empresa recordó el duelo Kurt Angle vs. Jeff Jarrett de Genesis 2009.

Masha Slamovich apareció entre bastidores bastante afectada por el líquido que Rosemary le escupió a la cara durante las postrimerías del capítulo de la semana pasada, mientras la «Demon Assassin» dejaba claras sus intenciones de arrebatarle el Campeonato Mundial Knockouts.

. En apenas dos minutos, Santana se deshizo de Judas Icarus, poco más tardó en vencer a Travis Williams y cuando iba a luchar contra Josh Alexander, Icarus lo atacó, causando la descalificación. Tras sonar la campana de cierre, Santana se vio superado por los tres rudos y lo pusieron a dormir mediante un C4 Spike de Alexander. Este recuperó su protector craneal, que Santana le había quitado en Final Resolution. La lucha en sí no resultó brillante, pero sirvió para potenciar la inquina entre Santana y Alexander. George Iceman, asistente de Ash By Elegance, anunció que el próximo jueves, su cliente y Heather By Elegance conjuntarán una celebración a modo de previa de la coronación de las elegantes como nuevas Campeonas Mundiales de Parejas Knockouts.

Raven aconsejó a Rosemary que luchara contra Masha Slamovich bajo modalidad «Clockwork Orange House Fun», que él mismo creó años atrás. Y Rosemary pareció proclive, no sin antes casi degollarlo con un cuchillo, eso sí. Divertido cameo de uno de los «midcarders» de WCW que mejor ha envejecido luchísticamente.

. Simple choque de elevación para los Rascalz antes de Genesis. Frankie Kazarian abordó a Rhino en vestidores y le dijo que estaba dispuesto a canjear su oportunidad titular si el «ECW Original» defenestraba a Nic Nemeth en el estelar. Rhino puso cara de pocos amigos.

First Class no tuvieron más brillante idea que interrumpir una promo de Steve Maclin y Eric Young, iracundos por el ataque de The System a Jonathan Gresham, para decirles que buscarían el Campeonato Mundial de Parejas TNA.

Moose salió al ring y dijo que en Genesis presentaría una nueva versión del Campeonato de la División X, hasta ser confrontado por Andrew Everett, quien lo acusó de faltar al respeto al cetro. Así, se armó combate titular, a petición de Moose.

. Sin quitarse la camiseta ni despeinarse (figuradamente hablando), el monarca aplastó a Everett. Ace Austin fue testigo de la masacre entre bastidores. Santino Marella, a propuesta de Sami Callihan, anunció que este y PCO lucharán contra The Hardys el próximo jueves. Si ganan, serán añadidos a la lucha titular de Genesis.

Jordynne Grace subió al ring para discutir sus problemas con Tessa Blanchard, y ambas acabaron charlando civilizadamente. Tan civilizadamente, que varios oficiales tuvieron que intervenir y detenerlas, mientras el público gritaba que las dejaran seguir con su discusión.

Genesis amplía cartel: Jordynne Grace vs. Tessa Blanchard, Masha Slamovich vs. Rosemary en combate «Clockwork Orange House Of Fun» por el Campeonato Mundial Knockouts, Spitfire vs. Ash y Heather By Elegance por el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts y Mike Santana vs. Josh Alexander.

. No podía ser de otra forma, Ryan Nemeth acabó planchado tras el Standing Ovation de Hendry. Lucha predecible y nada destacable desde el punto de vista «in-ring». Edición correcta como previa a Genesis, que dejó bastantes actualizaciones en el cartel de la cita. Destacar el positivo regreso de Léi Yǐng Lee y el cameo de Raven, además de la gresca entre Jordynne Grace y Tessa Blanchard. De nuevo, veo que iMPACT! adolece de un nivel «in-ring» que lo convierta en un programa atractivo más allá de servir como constructor de historias. Y las historias también pueden construirse con buenos combates. Valoración: 6/10.