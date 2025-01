La UFC inicia su calendario para 2025 el sábado por la noche en el Apex, donde las aspirantes al peso paja Mackenzie Dern y Amanda Ribas buscarán una victoria que las vuelva a colocar en la lucha por una oportunidad titular.

Tras una pausa en la organización de eventos durante el periodo festivo y la primera semana del nuevo año, el líder de las artes marciales mixtas vuelve a la acción este fin de semana, con una serie de aspirantes, veteranas y contendientes que buscan comenzar con buen pie sus campañas en 2025.

Y el evento principal presenta una oportunidad para que Dern vengue la primera derrota de su carrera profesional de allá por 2019, cuando la condecorada especialista en jiu jitsu brasileño fue cómodamente superada por Ribas en Tampa, Florida.

Después de una victoria sobre Loopy Godinez en Abu Dhabi que rompió su primera racha de derrotas en agosto pasado, la número 6 del ranking Dern buscará mantener su bola rodando el 11 de enero. Pero un ex peleadores convertido en comentarista de color de la UFC está a favor de su oponente para estropear esos planes.

Durante un reciente episodio del podcast Believe You Me de Michael Bisping, Paul Felder explicó por qué da la ventaja a Ribas en el combate estelar del sábado.

«En este momento, me inclino por Amanda Ribas. Creo que es una golpeadora más versátil en la pelea de pie, utiliza más armas», dijo Felder. «Viene de esa pelea de cinco asaltos con Rose (Namajunas), tiene mucha experiencia con otros buenos golpeadores y personas que están bien redondeadas.

«Creo que si llega al suelo, ella es lo suficientemente buena con su defensa para evitar cualquier tipo de sumisión loca (de Dern)», continuó Felder. «Así que voy a por Ribas, probablemente por decisión».

Ribas, que tiene un número junto a su nombre tanto en las 115 como en las 125 libras, estuvo en acción por última vez el pasado mes de marzo, cuando luchó contra la ex dos veces reina del peso paja Rose Namajunas en un evento principal de peso mosca.

Pocos meses después de su memorable victoria por KO sobre Luana Pinheiro, la brasileña continuó con su hábito de intercambiar victorias y derrotas, y «Thug Rose» se impuso en las tres tarjetas de puntuación.