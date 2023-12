La empresa de lucha libre independiente, Sean Henderson Presents, presento su evento Slamtasia 8, el cual tuvo lugar el 29 de diciembre, desde The White Eagle en Worcester, Massachusetts. El evento fue transmitido en vivo por independentwrestling.tv.

Sean Henderson Presents, es una compañía de lucha libre independiente con sede en Williamstown, New Jersey, Estados Unidos. Presentan eventos alrededor de todo el territorio norteamericano con talentos regionales que dan todo sobre el ring.

► Resultados Sean Henderson Presents

ISDub Undisputed King Of Crazy Title Four Way Match: Cecil Nyx retuvo ante Austin Luke, Myung Jae Lee y Razerwyng

Bobby Orlando & CPA vencieron a The League Of Extraordinary Gentlemen (Giant Tiger & Sexxxy Eddy)

Paul London venció a Jimmy Lloyd

Sean Henderson International Food Fight Invitational Match: Kennedi Copeland venció a Alvin Turner, Billy Avery, Franklin Myers, HADDY, Mathieu St-Jacques, Ryan Redfield, Shea McCoy y Stan Stylez

ISDub Tag Team Title Match: The Dad Bod Squad (Kyle Zachary & Thomas Leduc) retuvieron ante The Ugly Ducklings (Rob Killjoy & White Mike)

Dan Barry & Fresh Air (Junior Benito & Macrae Martin) vencieron a Dyln McKay, Ryan Radix & Sean Henderson

Fans Bring The Toy Bricks Three Way Match: Colby Corino venció a Conor Claxton y Scotty Vortekz