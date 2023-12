Dominik Mysterio tiene el honor de haber sido el primer rival de CM Punk en su regreso a WWE. Aunque este choque (y el que tendrá lugar hoy) se dio en un house show, lo que supone una suerte de suceso extraoficial para las historias de la empresa.

Más allá, Punk competirá en el Royal Rumble varonil, hasta ahora único combate televisado para «The Second City Savior» del que tenemos constancia. Y más allá, parece que Seth Rollins lo espera.

Vía Rumble, vía Elimination Chamber o sin oportunidad titular mediante, Punk iría contra Rollins por el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE en WrestleMania 40. Pique que ya empezó a construirse semanas atrás, con un careo entre los implicados en el episodio de Raw del pasado día 11.

Anoche, WWE desambarcó sobre el Coca-Cola Coliseum de Toronto (Canadá) para celebrar un house show donde en su estelar Seth Rollins hizo una defensa exitosa de su oro ante Drew McIntyre y Shinsuke Nakamura.

Y como epílogo del choque y de la velada, Rollins quiso dedicarle unas palabras a Punk, luego de escuchar cánticos en apoyo del ex-AEW, ausente del cartel.

«¿Qué creéis, que va a aparecer por esa cortina? No. No vendrá esta noche porque, ¿sabéis qué? A él no le importáis. Oye, soy honesto, he dicho esto sobre CM Punk desde el primer día. A CM Punk sólo le importa CM Punk. Pero, oye, ¿sabéis qué? Habéis pagado vuestro dinero ganado con esfuerzo».