Tres semanas después de ROH Final Battle 2024, la casa del honor presentó nuevo episodio, ya lejos del Hammerstein Ballroom, donde Chris Jericho ejerció de estelarista, aunque sin disputar un combate.

Como puntos meramente luchísticos, Red Velvet protagonizó nuevo «proving ground» por su Campeonato Mundial Femenil de Televisión ROH, hubo choque de equipos entre Shane Taylor Promotions y Gates Of Agony, Harley Cameron se midió a Trish Adora, Queen Aminata a Rachael Ellering y Billie Starkz vio acción por primera vez desde su derrota en Final Battle.

The Rock ‘n’ Roll Express @RealRickyMorton & Robert Gibson confront the ROH World Champion @IAmJericho & the ‘Bad Apple’ @bountykeith!



Watch ROH TV now on https://t.co/8dcdtxqvDf pic.twitter.com/lTwnP7nO0G