Confirmada primera lucha de Tessa Blanchard en su regreso a TNA

Lo más comentado de Final Resolution 2024 volvió a poner a TNA en el centro de la controversia: Tessa Blanchard reapareciendo por la compañía. Y desde entonces, muchos esperaban que se oficializara el reestreno competitivo de la gladiadora, previendo lo previsible, valga la redundancia, como anoche sucedió durante iMPACT!

Blanchard puso su mira en Jordynne Grace aquella noche de su retorno, y tras varias semanas de tira y afloja, el duelo tenía que darse sobre Genesis 2025. Principalmente, porque será la última gran cita de Grace antes de dejar TNA, quien, parece mostrarse bastante proclive a trabajar con Blanchard, recordando cierto reporte que queda ya desmentido. Primera lucha para Blanchard en TNA desde el que disputó en la edición de iMPACT! del 7 de abril de 2020.

Pero el cartel de Genesis se amplió con otras luchas. Caso de Masha Slamovich defendiendo el Campeonato Mundial Knockouts ante Rosemary bajo modalidad «Clockwork Orange House Of Fun», Spitfire haciendo lo propio con el Campeonato Mundial de Parejas Knockouts frente a Ash y Heather By Elegance, así como un duelo entre Mike Santana y Josh Alexander.

TNA está ya en pleno camino hacia Genesis 2025, PPV a celebrarse el 19 de enero desde el Curtis Culwell Center de Garland (Texas, EEUU). Seguidamente, su cartel provisional.

BREAKING: @JordynneGrace will go one-on-one with Tessa Blanchard LIVE on PPV at #TNAGenesis from the Curtis Culwell Center in Garland, Texas on January 19. Get tickets at https://t.co/zTMPjdY9UA!

