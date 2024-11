Sí, ayer los estadounidenses celebraron su Día de Acción de Gracias (como para no enterarse). Y este jueves también fue día de ROH, sin que la promotora decidiese ofrecer un episodio especial con combates clásicos de archivo, soslayando las previsiones de que poco público se sentara a ver lucha libre en tan señalada fecha.

La compañía del honor programó un show en su tónica, esta vez carente de invitados poco habituales, pero como compensa, con la implicación competitiva —tan aleatoria que resulta imposible no amarla— de Pat Buck, vicepresidente de desarrollo de talentos de AEW, haciendo equipo junto a Grizzled Young Veterans para ir contra The Conglomeration (Mark Briscoe, Kyle O’Reilly y Rocky Romero) en la lucha estelar. Viva el randomnismo.

