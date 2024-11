Cuando recientemente se han confirmado varias luchas notorias para Wrestle Kingdom 19 y Wrestle Dynasty, Tomohiro Ishii, Shingo Takagi, Gabe Kidd y Kevin Knight, gladiadores adscritos a New Japan Pro-Wrestling, fueron las implicaciones más destacables esta semana en ROH on HonorClub.

Mientras Ishii tuvo duelo contra Mike Bennett, Takagi se midió a Ariya Daivari, Kidd hizo lo propio con Angelico y Knight se probó ante Serpentico. Cuatro puntos de un cartel completado, entre otros combates, por una defensa del Campeonato Mundial de Televisión ROH por parte de Brian Cage ante AR Fox y un «Proving Ground» donde Leila Grey buscó oportunidad titular a costa de Athena.

