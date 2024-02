Dos luchas «Four Corner Survival» cerraron la edición de esta semana de ROH, y aunque no se determinó premio en ellas, es de suponer que los ganadores podrían haber obtenido una próxima oportunidad titular. He aquí uno de los principales errores de la ROH actual: su promoción.

Varias caras nuevas tuvieron hueco, eso sí muy escaso (recuerdos una vez más de AEW Dark y Dark: Elevation), con una reseñable implicación de Tom Lawlor por encajar una derrota tan «random». Afortunadamente, Dalton Castle tuvo implicación competitiva, a la espera del regreso de Athena.

Its a fight for survival right now on #ROH TV as @jackcartwheel, @_BlakeChristian, @BigShottyLee & @AlexZayneSauce all go head-to-head in a FOUR CORNER SURVIVAL MATCH!



Watch Thursday Night #ROH TV on #HonorClub at https://t.co/8dcdtxqvDf pic.twitter.com/xUNUFt9Yyt