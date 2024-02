Lyra Valkryia se prepara para la «nueva» Roxanne Perez

Entre los combates más importantes que se llevarán a cabo en NXT Vengeance Day este domingo por la noche se encuentra el combate por el Campeonato Femenil NXT, con Lyra Valkyria defendiéndolo contra Roxanne Pérez. Una historia a seguir aquí es el cambio que ha experimentado esta última, quien ha mostrado una actitud más agresiva en las últimas semanas, con el objetivo de convertirse en la tercera luchadora en poseer el Campeonato Femenil NXT en dos ocasiones, igualando a Charlotte Flair y Shayna Baszler.

► Roxanne Pérez ha cambiado su actitud recientemente

En una entrevista con Busted Open Radio la Campeona NXT, Lyra Valkyria reconoció los cambios por los que ha pasado Roxanne Pérez, mencionando que estará lista y preparada para afrontar su combate contra ella en Vengeance Day, ya que también reconoce que ella también ha cambiado desde que derrotara a Becky Lynch para convertirse en la nueva Campeona NXT.

«Definitivamente no es algo que me haya tomado a la ligera. Definitivamente hay un cambio muy obvio en Roxanne desde que perdió el título y tuvo que recuperarse de esa pérdida. Y creo que puedes ver muy claramente una diferencia en ella. Ella es más agresiva. Ella es… no lo sé. No sé si viste lo que le hizo a Arianna Grace hace un par de semanas, pero era una Roxanne violenta que no había visto antes. Así que definitivamente eso es lo que tengo en mente de cara a Vengeance Day».

«Me siento un poco cansada. Tengo mucha competencia. Tengo mucha gente que me apuñalaría por la espalda para dar un paso al frente y tomar mi título. Tengo a Lola Vice mirándome con ese contrato ahora mismo. Ella no es uno para jugar con cuchillos. Así que sí, he tenido que dar un paso adelante, volverme más seria y tomar más en serio el papel de campeona«.