Resultados RevPro Debuts In Spain

Podíamos hablar de que el estreno de RevPro en España era uno de los acontecimientos más importantes en la historia reciente de escena del país ibérico, remontarnos a los años de Super Wrestling Alliance o la época dorada de Triple W y soñar con un futuro definitivamente profesional para la lucha libre «made in Spain». Pero si el público no respondía, nada de todo lo dicho iba a tener sentido.

Y ayer, el público respondió. Desde la Sala Big C de Barcelona, más de 150 personas vibraron con RevPro Debuts In Spain, ocupando por completo el aforo del recinto. No se trata de una cifra inédita en el panorama español, pero quién sabe cuántas personas hubieran comprado boleto de haberse programado el show en otro escenario de mayor envergadura, pues había muchas ganas de ver cómo los talentos locales (Zozaya, Iker Navarro y Barcelona Blacklist) se mezclaban con la flor y nata de la lucha británica.

Una respuesta propiciadora de un presumible regreso de RevPro el próximo año, según sugirieron varios de los implicados, visto el nivel que demostraron dichos talentos locales. Principal titular, este último, con el que me quedo.

► Barcelona, donde los mejores luchan

Seguidamente, los resultados completos de RevPro Debuts In Spain.

Leon Slater derrotó a Cameron Khai . Muy buen «opener».

. Muy buen «opener». Oskar Leube derrotó a Goldenboy Santos . Representación de NJPW mediante Leube, en un choque detonado durante el reciente Revolution Rumble. Santos se llevó muchos aplausos.

. Representación de NJPW mediante Leube, en un choque detonado durante el reciente Revolution Rumble. Santos se llevó muchos aplausos. CAMPEONATO BRITÁNICO FEMENIL INDISCUTIBLE REVPRO: Dani Luna (c) derrotó a Safire Reed para retener el título . Reed pareció lesionarse en un hombro. Duelo corto, pero notable.

. Reed pareció lesionarse en un hombro. Duelo corto, pero notable. Ricky Knight Jr. derrotó a Connor Mills . RKJ sorprendió a Mills con un Jackknife Pin para la cuenta de tres, y los gladiadores se fueron a los golpes hacia el vestidor.

. RKJ sorprendió a Mills con un Jackknife Pin para la cuenta de tres, y los gladiadores se fueron a los golpes hacia el vestidor. Luke Jacobs derrotó a Iker Navarro . El «show stealer» de la velada. Jacobs hizo que Navarro se rindiera vía Ankle Lock. Navarro merece ya un «bookeo» en alguna gran «indie» europea.

. El «show stealer» de la velada. Jacobs hizo que Navarro se rindiera vía Ankle Lock. Navarro merece ya un «bookeo» en alguna gran «indie» europea. Grizzled Young Veterans derrotaron a Barcelona Blacklist (Joey Torres y Sito Sánchez) . Enorme actuación de Torres y Sánchez ante una de las mejores duplas del mundo, impulsados por el impagable calor del respetable.

. Enorme actuación de Torres y Sánchez ante una de las mejores duplas del mundo, impulsados por el impagable calor del respetable. CAMPEONATO BRITÁNICO INDISCUTIBLE DE PESO CRUCERO REVPRO: Jordon Breaks (c) derrotó a Robbie X . El retador estuvo muy cerca de ganar, pero cayó en un Cradle Pin de Breaks, quien pudo conservar así su estatus. Choque de estilos muy bien definido.

. El retador estuvo muy cerca de ganar, pero cayó en un Cradle Pin de Breaks, quien pudo conservar así su estatus. Choque de estilos muy bien definido. Zozaya derrotó a Michael Oku (con Amira). La victoria más importante en la carrera del madrileño, quien se combinó de excelente manera con Oku. Al concluir el choque, «The OJMO» concedió a Zozaya una revancha para el evento Epic Encounter (20 de abril) por el Campeonato Británico Indiscutible de Peso Completo RevPro. Final inmejorable para la velada.

!Zozaya venció a Michael Oku en un combate no titular en RevPro Debuts in Spain en Barcelona! El luchador español le acaba de ganar al Undisputed British Heavyweight Champion. ¡Locura total! ¡¡Oku retó a Zozi a una revancha por el Campeonato en Epic Encounter el 20/04!!#revpro pic.twitter.com/dr3J0SVwuN — Pep S. Caro (@ElPep23) April 13, 2024