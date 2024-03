La empresa de lucha libre independiente, REAL Pro Wrestling, presento su evento RPW Chaos At The Con Episode VIII: Revenge Of The Mat, el cual tuvo lugar el 3 de marzo 2024, desde Double Tree Hotel en Fort Myers, Florida, Estados Unidos.

REAL Pro Wrestling (RPW) es una organización de lucha libre profesional que se establecida en 2021. Es una promoción relativamente nueva que busca ofrecer una experiencia auténtica y realista de lucha libre. A diferencia de otras promociones de lucha libre, RPW se enfoca en un estilo de lucha más técnico y basado en la competencia deportiva.

RPW se destaca por su enfoque en la lucha libre amateur y olímpica. Muchos de sus luchadores tienen antecedentes en la lucha libre amateur y han competido a nivel nacional e internacional. Esto le da a RPW una sensación única y auténtica, ya que los luchadores aplican técnicas y movimientos basados ​​en la lucha libre olímpica.

► Resultados REAL Pro Wrestling

Comic Con Title Match: Bobby Chrono retuvo ante Jayson Cesar The OTS Project (Carlos Gabriel & Elias Roman) (w/Kyle Kidman) vencieron a Damian Jemini & El Waldo RPW Coastal Pride Title Match: Noah Veil retuvo ante Sideshow Azrael Row venció a Chris Ruins RPW Top Crown Title Three Way Match: Rey Xion retuvo ante Chris Clow y Deathrow Jethro No Disqualification Match: Sean Hawley venció a Ruby Flyer 14 Man Battle Royal: Deathrow Jethro venció a August Artois, Azrael Row, Bobby Chrono, Carlos Gabriel, Chris Clow, Chris Ruins, Damian Jemini, Elias Roman, El Waldo, Jayson Cesar, Ruby Flyer, Sean Hawley y Sideshow