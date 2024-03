La compañía de lucha libre independiente This Is Wrestling presentó su evento March Of The Monster, el cual se llevo a cabo el 3 de marzo 2024, desde Ormskirk Civic Hall en Ormskirk, Lancashire, Inglaterra, Reino Unido.

This Is Wrestling, es una empresa de lucha libre independiente con sede en Tyrone, Georgia, Estados Unidos. la misma presenta eventos en todo su territorio con talento regional con grandes shows y combates.

► Resultados This Is Wrestling

This Is Wrestling Tag Team Title Match: Tequila Slammers (Sandy Beach & Stoxx) retuvieron ante Damon Leigh & Joey Hayes Jacob North venció a Phillip Michael Tony Wright venció a Jack Johnson y Ry Lloyd Soner Dursun venció a Ethan Kelly Helen Charlotte Campbell venció a Alfiee This Is Wrestling Title Match: Isaac North retuvo ante Wesley Nsereko